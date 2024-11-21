Моуринью планирует пригласить в свой клуб звездного игрока

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью планирует уговорить перейти в клуб звездного игрока «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fotomac.

Источник утверждает, что Моуринью лично обратился к Роналду.

«Тебе там хорошо? Ходят слухи, что ты хочешь уйти. Если ты соберешься уйти, хотел бы перейти в «Фенербахче»? — написал специалист.

Также сообщается, что спортивный директор «Фенербахче» Мариу Бранку уже связался с агентом футболиста.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел девять матчей, забив шесть мячей. 15 ноября португалец оформил дубль в матче Лиги наций против Польши (5:1).

Ранее Роналду ответил, забьет ли он 1000 голов за карьеру.