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«Атланта» не показала флаг России на фото с Миранчуком

«Атланта Юнайтед» не показала флаг России на фото с футболистом Миранчуком

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Dale Zanine-Imagn Images/Reuters

Клуб МЛС «Атланта Юнайтед» в своих соцсетях представил футболистов клуба, которые были вызваны в свои национальные сборные.

У всех игроков на фотографиях присутствуют флаги их стран. Отсутствует национальный флаг только на фото с россиянином Алексеем Миранчуком.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее «Атланта» не указала флаг России напротив фамилии Миранчука.

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