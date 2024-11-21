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Взрослые фанаты «Спартака» напали на школьника, возвращавшегося с матча

Фанаты «Спартака» напали на 16-летнего болельщика «Динамо» после матча

Несколько фанатов московского «Спартака» совершили нападение на несовершеннолетнего болельщика столичного «Динамо» и отобрали у него шарфы, толстовку и флаг с символикой клуба. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Мутко против».

Инцидент произошел 17 ноября после товарищеской встречи «Динамо» и медийной команды «Амкал», которая завершилась поражением клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:3. Фанаты «Спартака» напали на 16-летнего школьника возле дома на Комсомольском проспекте, отобрали всю атрибутику и проверили его рюкзак на наличие всего, что могло бы быть связано с «Динамо».

Пострадавший рассказал обо всем отцу, они вместе обратились в правоохранительные органы. В скором времени были задержаны 34-летний Александр и 18-летний Игорь. Они сообщили, что тоже присутствовали на товарищеском поединке, после которого решили «поискать трофеи», чтобы хвастаться ими на ближайшем матче «Спартака» и «Динамо».

На напавших заведено уголовное дело по статье «Грабеж», обоим грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее экс-игрок ЦСКА раскрыл, от чего будет зависеть исход игры «Спартака» и «Локомотива».

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