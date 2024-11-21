«Тяжело терять лидера»: игрок «Вашингтона» о травме Овечкина

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас признался, что без российского игрока и капитана команды Александра Овечкина, получившего травму, хоккеистам тяжело. Он добавил, что команде нужно найти способ играть без Овечкина, его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тяжело терять нашего лучшего бомбардира, лидера на льду и в раздевалке. Но я думаю, если мы хотим быть успешны как команда, нам предстоит пройти непростой тест, чего мы на самом деле стоим. Нам нужно найти способ продолжать играть в нашу игру, а кто-то должен стать новым лидером. И это хорошо», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда станут известны сроки возвращения Овечкина.