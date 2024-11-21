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Хабиб и Макгрегор встретятся в главном поединке турнира Bellator

Хабиб и Макгрегор встретятся в роли секундантов на турнире Bellator

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UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор встретятся в роли секундантов на титульном поединке промоушена Bellator. Об этом сообщает журналист DovySime MMA.

25 января 2025 года в Дубае россиянин Усман Нурмагомедов подерется с ирландцем Полом Хьюзом за чемпионский пояс легкого дивизиона Bellator.

Хабиб станет секундантом своего двоюродного брата, а Макгрегор окажется в углу Хьюза.

Хабиб одолел Макгрегора 7 октября 2018 года. Бой завершился в четвертом раунде, когда ирландец сдался. С тех пор представитель Ирландии не раз вновь бросал вызов Нурмагомедову с целью провести реванш, однако поединок не состоялся.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее налоговая заблокировала счета организаций Хабиба Нурмагомедова.

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