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Налоговая заблокировала счета организаций Хабиба Нурмагомедова

ФНС заблокировала счета фирм, учредителем которых числился Хабиб Нурмагомедов

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Нина Зотина/РИА Новости

Федеральная налоговая служба заблокировала счета организаций бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, речь идет о фирмах «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», в которых боец числился учредителем.

«Вероятно, из-за ошибок в сведениях и официальных бумагах. Фонд скрыл данные о своих учредителях в 2021 году. А музеем Хабиб рулил через НКО», — указано в сообщении.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что боец закрыл все долги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее менеджер заявил, что Хабиб украл у Конора Макгрегора душу.

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