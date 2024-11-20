Назван иностранный игрок ЦСКА, для которого клуб стал родным

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший с клубами Российской премьер-лиги, а также первый специалист, сумевший вывести африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира (Камерун на ЧМ-1990), высказался об атакующем фланговом полузащитнике московского ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Мне очень нравится Файзуллаев — хороший парень, умница, обладает хорошими качествами. То, что он надел футболку ЦСКА на командном фото сборной Узбекистана, наверное, говорит о его любви к клубу. Для меня такой его жест стал открытием. Наверное, для него ЦСКА уже стал родным», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Специалист отметил, что в составе армейцев молодой узбекистанский игрок смог найти свою игру и стать одним из ключевых в команде. Файзуллаев приносит в игру ЦСКА скорость и делает разницу на поле. В России он нашел свою команду, где смог раскрываться и расти как игрок.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник в 19-ти матчах за красно-синих во всех турнирах отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами, а также был признан лучшим молодым футболистом Азии.

Ранее полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил результативность Артема Дзюбы в «Акроне».