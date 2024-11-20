Экс-тренер сборной объяснил, почему хоккейный сезон в России выходит интересным

Экс-главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги, а также взрослой и молодежной сборных России Владимир Плющев объяснил причины, почему нынешний регулярный чемпионат КХЛ получается особенно интересным.

«Сейчас все 23 команды в КХЛ стали говорить, что они борются за Кубок Гагарина. Но на сегодняшний день видно, кто и как это делает. Восьмерки определились уже в сентябре, причем они, по сути, те же самые, что были и в прошлом году. Вот и вся конкуренция в лиге. КХЛ нам обещала такой интересный сезон... И он действительно выходит интересным, но только с точки зрения скандалов и околоспортивной всякой всячины», — цитирует Плющева Legalbet.

При этом специалист отметил, что уровень мастерства игроков лиги недостаточен.

В текущем сезоне в лиге лидирует ярославский «Локомотив», набравший 52 очка после 30-ти проведенных встреч. В активе челябинского «Трактора», возглавляющего турнирную таблицу Восточной конференции, 40 очков за 27 проведенных встреч.

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