Назван защитник «Спартака», не соответствующий уровню команды

Экс-футболист московского «Спартака» Геннадий Морозов высказался о прогрессе крайнего защитника красно-белых и сборной России Даниила Хлусевича.

«Мне кажется, Хлусевич помог бы еще «Спартаку». Другое дело, что он перестал играть. Значит, у тренера есть причины не ставить его в состав. Он видит его каждый день на футбольном поле. Другие игроки лучше себя проявляют», — приводит слова ветерана Legalbet.

Морозов считает, что если футболист не выходит на поле, то в конкретный период времени просто не соответствует уровню команды. Чтобы вернуться на него, Хлусевичу необходимо тренироваться как можно больше и проявлять себя на поле, чтобы доказать главному тренеру свою состоятельность и способность все время повышать уровень.

В текущем сезоне на счету Хлусевича 13 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах без результативных действий. В последних шести встречах (пять в Российской премьер-лиге и одна в Кубке России) он оставался на скамейке запасных, не появляясь на поле.

«Спартак» занимает пятое место в РПЛ после первого круга, набрав 28 очков за 15 матчей и на девять баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее «Спартак» обязали обыгрывать «Локомотив» ради борьбы за медали.