Российская теннисистка Веснина завершила карьеру

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина официально объявила о завершении карьеры.

Спортсменка вернулась на корт после двухлетнего перерыва — на Олимпиаде-2024 она в паре с Екатериной Александровой проиграла в первом круге.

В своей карьере Веснина выиграла три турнира «Большого шлема» в парах, стала вице-чемпионкой Олимпиады-2020 в дуэте с Асланом Карацевым, выиграла золото на Играх-2016 с Екатериной Макаровой.

Также на счету спортсменки три титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 18 — в парном. Наивысшая позиция Весниной в рейтинге — 13 в одиночном разряде, 1 — в парном.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Веснина рассказала об отношении к российским атлетам на Олимпиаде.