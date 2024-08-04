Веснина рассказала об отношении к российским атлетам на Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина, которая на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступала в паре с Екатериной Александровой, призналась, что к спортсменам из России не было никакого предвзятого отношения, атлеты из других стран общались с ними дружелюбно. Ее слова приводит Sport24.

«Это были спортсмены из Нидерландов, Китая, США — все подходили! Потому что Олимпиада — праздник спорта. Люди приезжают туда, в первую очередь, для того, чтобы показать все, на что они способны, и получить удовольствие от атмосферы. Это огромное событие в жизни каждого спортсмена и любого человека, который посетил ОИ», — заявила Веснина.

29 июля Веснина в паре с Александровой проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой. Матч, который продолжался 1 час 46 минут, завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Татьяна Тарасова призвала поддержать Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в финале Олимпиады.