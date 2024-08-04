Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Веснина рассказала об отношении к российским атлетам на Олимпиаде

Веснина заявила, что на Играх не было предвзятого отношения к российским атлетам

close
100%
Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка Елена Веснина, которая на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступала в паре с Екатериной Александровой, призналась, что к спортсменам из России не было никакого предвзятого отношения, атлеты из других стран общались с ними дружелюбно. Ее слова приводит Sport24.

«Это были спортсмены из Нидерландов, Китая, США — все подходили! Потому что Олимпиада — праздник спорта. Люди приезжают туда, в первую очередь, для того, чтобы показать все, на что они способны, и получить удовольствие от атмосферы. Это огромное событие в жизни каждого спортсмена и любого человека, который посетил ОИ», — заявила Веснина.

29 июля Веснина в паре с Александровой проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой. Матч, который продолжался 1 час 46 минут, завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Татьяна Тарасова призвала поддержать Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в финале Олимпиады.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами