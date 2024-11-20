Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НХЛ готовит церемонию для Овечкина к новому снайперскому рекорду

НХЛ посвятит специальную церемонию рекорду Овечкина

close
Rob Gray/Reuters

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал о том, что лига уже планирует особенную церемонию, когда российский форвард Александр Овечкин побьет «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — рассказал Дэйли ODDS.ru.

39-летний Овечкин в текущем сезоне забросил 15 шайб в 18-ти проведенных встречах и вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги. Он также оформил впервые за последние два года хет-трик. Теперь на счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» 866 точных бросков. Таким образом, до рекорда результативности Уэйна Гретцки (894) остается 28 голов.

При этом Овечкин получил травму голени в концовке матча с «Ютой» (6:2), в котором он оформил дубль, и теперь выбыл из строя на несколько недель.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами