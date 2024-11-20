НХЛ готовит церемонию для Овечкина к новому снайперскому рекорду

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал о том, что лига уже планирует особенную церемонию, когда российский форвард Александр Овечкин побьет «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — рассказал Дэйли ODDS.ru.

39-летний Овечкин в текущем сезоне забросил 15 шайб в 18-ти проведенных встречах и вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги. Он также оформил впервые за последние два года хет-трик. Теперь на счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» 866 точных бросков. Таким образом, до рекорда результативности Уэйна Гретцки (894) остается 28 голов.

При этом Овечкин получил травму голени в концовке матча с «Ютой» (6:2), в котором он оформил дубль, и теперь выбыл из строя на несколько недель.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.