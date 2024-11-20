«Обижаться на это глупо»: российский футболист о матерных оскорблениях бразильцев

Полузащитник молодежной сборной России и «Локомотива» Никита Салтыков заявил, что не обижается на бразильских фанатов «Сан-Кристована», которые нецензурно оскорбляли его после матча. Слова игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы выиграли матч, полностью переиграв соперника. Болельщики регулярно скандируют что-то про игроков другой команды, обижаться на это глупо. Как раз такая моя реакция полностью изменила их отношение к нам», — заявил он.

Игра завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Салтыков, которому 20 лет, не отметился голом, однако записал на свой счет две результативные передачи, что не понравилось фанатам бразильского клуба. После игры они начали скандировать фамилию игрока, добавив к нему слово, которое в переводе на русский язык является нецензурным. При этом Салтыков не понимал, что болельщики оскорбляют его, он веселился перед их трибуной, после чего дал «пять» нескольким фанатам.

Молодежная российская команда провела бразильское турне. Кроме этого поединка российские игроки также сразились с «Ботафого U23» (4:1) и «Флуминенсе U21» (2:1). Салтыков в трех матчах забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее «Спартак» обязали обыгрывать «Локомотив» ради борьбы за медали.