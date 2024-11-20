Почти 100% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Журналисты The Athletic провели анонимный опрос среди хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и попросили ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.

В опросе приняли участие 156 игроков североамериканской лиги, из которых 98,1% ответили положительно.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

Всего на счету Овечкина 15 голов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, а Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября капитан «столичных» должен пройти дополнительное обследование.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.