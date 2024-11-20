Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис»

«Миннесота Уайлд» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:2. Дубль в составе победившей команды оформил российский нападающий Кирилл Капризов. Всего на его счету 12 заброшенных шайб в сезоне НХЛ.

Также шайбы за «Миннесоту» забросили Райан Хартман и Юнас Бродини. В составе «Уайлд» играют российские хоккеисты Яков Тренин и Марат Хуснутдинов, они в этом поединке результативными действиями не отметились. В составе «Сент-Луиса» отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс, а российский нападающий Павел Бучневич отдал результативную передачу.

«Миннесота» одержала вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. Команда идет на втором месте в Западной конференции, набрав 27 баллов. «Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд. Команда выступает также на «Западе» и идет на 13-м месте, имея на 10 очков меньше соперника.

В следующем матче «Миннесота» сразится с «Сан-Хосе Шаркс» 22 ноября. «Сент-Луис» в тот же день сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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