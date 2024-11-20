Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Завершился игровой день шестого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно девять матчей.

В Лиге A все команды поделили очки — Босния и Герцеговина сыграла вничью с Нидерландами (1:1), а Венгрия — с Германией (1:1).

В дивизионе B Украина обыграла Албанию (2:1), Чехия одолела Грузию (2:1), «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояний. Черногория оказалась сильнее Турции (3:1), а Уэльс разгромил Исландию (4:1).

В Лиге C Словакия переиграла Эстонию (1:0), а Швеция разнесла Азербайджан (6:0).

Также одна игра прошла в Лиге D. Мальта и Андорра не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Англия разгромила Ирландию в матче Лиги наций.