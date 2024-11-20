Украина обыграла Албанию в Лиге наций

Сборная Украины обыграла команду Албании в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эйр Албания» в Тиране, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Украинцы забили два быстрых гола — на 5-й минуте отличился Александр Зинченко, а на 10-й — Роман Яремчук. Албанцам удалось сократить отставание благодаря точному удару с пенальти Недима Байрами на 75-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Албания и Украина выступают в Лиге B в группе 1 вместе с национальными сборными Чехии и Грузии. По итогам шести сыгранных матчей албанские футболисты заняли четвертое место, набрав семь баллов. Украина, благодаря этой победе, поднялась с последней строчки на вторую — в их активе стало восемь очков. Теперь команда сыграет в матчах за повышение в Лигу A.

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