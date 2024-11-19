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Стало известно, сыграют ли в 2024 году сборные ФНЛ и Медиалиги

Сборные ФНЛ и Медиалиги не сыграют друг с другом в 2024 году

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Матч между сборными Футбольной национальной лиги и Медиалиги не состоится в 2024 году. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, причиной отмены игры стала проблема в ее организации. Изначально планировалось, что встреча состоится в Красноярске в манеже «Футбол-Арена Енисей» после завершения первой части сезона в Первой лиге. Однако позже выяснилось, что манеж не сможет принять игру — организаторы попытались договориться о проведении мероприятия на стадионе «Фишт» в Адлере, но не смогли найти деньги, запрашиваемые арендодателями.

Также одной из причин стала невозможность в короткие сроки организовать культурно-массовую часть программы и привлечь дополнительных спонсоров.

Матч между сборными Футбольной национальной лиги и Медиалиги состоялся в 2023 году — игру принимала «Анжи Арена» в Каспийске. Победу в противостоянии со счетом 4:0 одержали представители Первой лиги.

Ранее в РФС рассказали о соперниках сборной России в 2025 году.

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