Конор Макгрегор рассказал, когда он вернется в UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что вернется в октагон в 2025 году, передает MMA News.

«Я вернусь в 2025 году. Я просто должен смириться с этим, буду зажигать в 2025-м. Моя работа сейчас — просто быть в зале, быть в форме», — сказал Макгрегор.

14 июня стало известно, что бой Макгрегора и Майкла Чендлера отменен. Глава UFC Дана Уайт заявил, что причиной отмены поединка, который должен был состояться 30 июня в Лас-Вегасе, стала травма Макгрегора.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее ирландский боксер заявил, что Макгрегор зашел слишком далеко.