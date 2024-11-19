Овечкин повторил исторический рекорд Ягра в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой» (6:2) дважды поразил ворота канадского голкипера Коннора Ингрэма.

Канадец стал 178-м вратарем, которому Овечкин забивал в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, российский нападающий повторил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра по этому показателю.

На счету Овечкина теперь 15 голов в сезоне регулярного чемпионата НХЛ, по этому показателю он вышел на чистое первое место.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин получил травму.