Российская пловчиха получила нейтральный статус

any_3105/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Анна Егорова получила статус нейтрального спортсмена. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics).

«Сейчас, когда есть нейтральный статус, рассматриваю вариант с выступлением на чемпионате мира в Будапеште, результат квалификационный у меня есть», — заявила спортсменка.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште российская пловчиха на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем Егорова также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль.

В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря 2024 года.

Ранее Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев вошли в топ-5 боксеров мира.