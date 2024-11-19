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Овечкин побил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет

Овечкин побил рекорд Горди Хоу, который держался в НХЛ 55 лет

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Stephen R. Sylvanie/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу по количеству голов в 39 лет, который держался в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 лет. Об этом сообщает TSN StatsCentre в социальной сети X.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин в этом поединке оформил дубль. Таким образом, он забросил 15 шайб за 15 матчей в 39-летнем возрасте и побил рекорд Хоу, который в 1969 году за 15 встреч забросил 14 шайб в таком же возрасте.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли подробности о состоянии Овечкина, получившего травму.

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