Одноклубник Овечкина подрался с хоккеистом, травмировавшим россиянина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон подрался с игроком «Юты» Джеком Макбэйном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Sport24.

Это произошло в скором времени после того, как Макбэйн нанес повреждение российскому нападающему и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину в третьем периоде. Он задел россиянина коньком по ноге, после чего Овечкин с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

Игра завершилась со счетом 6:2, Овечкин до получения травмы успел оформить дубль.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил исторический рекорд Ягра в НХЛ.