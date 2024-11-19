Овечкин получил травму и не смог продолжить матч НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой». Об этом пишет Sport24.

В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 6:2. Овечкин до получения травмы успел оформить дубль. Теперь на его счету 15 голов в сезоне и 868 за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 26 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ, а «Юта», которая набрала 17 баллов, расположилась на 11-й строчке Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. «Юта» в тот же день сыграет с «Бостон Брюинз», матч также начнется в 03:00 мск.

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