Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин единолично возглавил снайперскую гонку в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 19 ноября «столичные» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержали победу над «Ютой» со счетом 6:2. Овечкин, который по ходу третьего периода получил травму, оформил дубль. Теперь на его счету 15 голов в сезоне. По этому показателю он опередил нападающего «Флориды Пантерз» Сэма Райнхарта и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, на счету которых по 13 заброшенных шайб.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Евгений Кузнецов забил гол-шедевр в матче КХЛ.