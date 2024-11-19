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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 26 шайб

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Ютой» в НХЛ

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 6:2. Дубль в составе победившей команды оформил российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин. Теперь на его счету 15 голов в сезоне и 868 за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 26 голов.

Также в составе «Вашингтона» отличились Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм и Алексей Протас. За «Юту» в этом матче шайбы забросили Джек Макбэйн и Ник Бьюгстад.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ, а «Юта», которая набрала 17 баллов, расположилась на 11-й строчке Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. «Юта» в тот же день сыграет с «Бостон Брюинз», матч также начнется в 03:00 мск.

Ранее Евгений Кузнецов забил гол-шедевр в матче КХЛ.

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