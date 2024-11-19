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Испания вырвала победу у Швейцарии в Лиге наций

Сборная Испании со счетом 3:2 обыграла Швейцарию в Лиге наций

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Borja Suarez/REUTERS

Сборная Испании обыграла национальную команду Швейцарии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Испании, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли испанцы: на 32-й минуте отличился Йереми Пино. Швейцария сравняла на 63-й минуте, автором гола стал Жоэль Монтейру. Однако уже через пять минут испанцы вновь вышли вперед, точный удар нанес Брайан Хиль. На 85-й минуте Анди Зекири реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол оформил Брайан Сарагоса, который отличился с 11-метрового удара на 90+3 минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Испания и Швейцария выступали в Лиге А в группе 4 вместе с национальными командами Дании и Сербии. Испанские футболисты до этого поединка одержали четыре победы — дважды обыграли Данию, а также Сербию и Швейцарию, а в первом туре сыграли нулевую ничью с соперниками из Сербии. Швейцария потерпела три поражения в первых трех матчах — от Дании, Испании и Швейцарии, а следующие два матча с датчанами и сербами сыграли вничью.

Испания набрала 16 очков в шести турах и заняла первое место в группе. В активе Швейцарии два балла, команда оказалась на последней строчке своего квартета.

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