Тарасова довела до слез Валю Карнавал на шоу «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» довела до слез блогершу и певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Об этом пишет Sport24.

На съемках проката Карнавал выступает вместе с олимпийским чемпионом в танцах на льду Никитой Кацалаповым. Они представили прокат в образе героев сериала «Уэнсдей», в ходе которого блогерша допустила ряд ошибок, из-за чего подверглась критике со стороны тренера.

«Если бы я судила только Никиту, я бы поставила на десятку больше. В номере ничего не было — ни любви, ни разговора. Мне он не понравился. Были только определенные интересные движения. Не хотела никого расстраивать, но вот так. Не понравилось! <...> Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», — заявила Тарасова.

После этих слов Карнавал расплакалась.

В жюри проекта этого сезона также находятся олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка, которые завоевали эти медали в 2006 году, и олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова.

Ранее Тарасова назвала россиянку лидером мирового фигурного катания.