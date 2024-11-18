КХЛ запустила чемпионат 3х3

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила о запуске турнира в формате 3х3.

Новый чемпионат стартует 19 декабря. В розыгрыше примут участие восемь команд — омский «Авангард», новосибирская «Сибирь», челябинский «Трактор», минское «Динамо», казанский «Ак Барс», астанинский «Барыс», магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, хоккей в формате 3х3 является спортом будущего.

«За два года после тестового турнира в Мытищах проделана большая работа по созданию и подготовке всех необходимых регламентных механизмов для проведения такого масштабного проекта. Хоккей 3х3 набирает популярность и отчетливо видны его олимпийские перспективы», — заявил Морозов.

По регламенту турнира каждая из команд проведет 24 матча. По итогам регулярного турнира три команды из каждой группы квалифицируются в суперфинальный турнир, где во втором групповом этапе разыграют четыре путевки в полуфинал. Финал турнира пройдет 13 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин был признан первой звездой матча против «Вегаса».