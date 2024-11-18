Овечкин признан первой звездой матча против «Вегаса»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам игры регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс» был признан первой звездой.

39-летний капитан «Кэпс» отметился в прошедшей игре хет-триком, поразив ворота соперника в каждом игровом отрезке. Второй звездой встречи стал голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон — 27-летний канадец отразил 40 из 42 бросков в створ, заработав коэффициент 0,952. Третьей звездой матча был признан 31-летний чех Томаш Гертл, записавший на свой счет результативную передачу.

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. «Вегас» с активом в 24 очка сохранил за собой третью позицию в таблице Запада, сыграв в сезоне-2024/25 18 игр.

В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени. «Вегас» в предстоящем матче сойдется с «Торонто». Матч пройдет в ночь с 20 на 21 ноября, начало матча — в 03:30 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.