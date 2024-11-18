Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойца ММА избили в московском ночном клубе

Бойца ММА Фоменкова избили в московском ночном клубе «Мумий Тролль»

close
fightwear.ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Фоменков был избит сотрудниками охраны бара «Мумий Тролль» в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, инцидент произошел 17 ноября. После словесного конфликта спортсмен вступил в потасовку с охранниками и получил несколько ударов по лицу. С обильной гематомой и сотрясением мозга бойца доставили в больницу имени Склифосовского. По данному событию правоохранительными органами проводится проверка.

«Проиграл по очкам», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Фоменков — боец промоушена Fight Nights Global, которым руководит Камил Гаджиев. Фоменков является обладателем звания мастера спорта России по панкратиону и имеет разряд кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Спортсмен выступает в легчайшей весовой категории, профессиональный рекорд 7-3-1.

Ранее в России раскритиковали бой Майка Тайсона и Джейка Пола.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами