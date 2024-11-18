Бойца ММА избили в московском ночном клубе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Фоменков был избит сотрудниками охраны бара «Мумий Тролль» в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, инцидент произошел 17 ноября. После словесного конфликта спортсмен вступил в потасовку с охранниками и получил несколько ударов по лицу. С обильной гематомой и сотрясением мозга бойца доставили в больницу имени Склифосовского. По данному событию правоохранительными органами проводится проверка.

«Проиграл по очкам», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Фоменков — боец промоушена Fight Nights Global, которым руководит Камил Гаджиев. Фоменков является обладателем звания мастера спорта России по панкратиону и имеет разряд кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Спортсмен выступает в легчайшей весовой категории, профессиональный рекорд 7-3-1.

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