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Овечкин вышел на первое место в списке снайперов

Овечкин вышел на первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам игры регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс» вышел на первое место в списке снайперов лиги.

39-летний капитан «Кэпс» минувшей ночью оформил хет-трик, забросив 11-ю, 12-ю и 13-ю шайбы в текущем сезоне. Вместе с канадским нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом и немецким форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем, у которых также по 13 голов, россиянин делит первую позицию в рейтинге сильнейших снайперов сезона.

Всего в 17 играх Овечкин набрал 23 очка (13+10) и имеет показатель полезности »+13».

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. «Вегас» с активом в 24 очка сохранил за собой третью позицию в таблице Запада, сыграв в сезоне-2024/25 18 игр.

В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени. «Вегас» в предстоящем матче сойдется с «Торонто». Матч пройдет в ночь с 20 на 21 ноября, начало матча — в 03:30 мск.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой матча против «Вегаса».

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