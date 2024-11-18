Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в присутствии 17 877 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:2. В составе победителей хет-триком отметился российский нападающий Александр Овечкин, который отличился по разу в первом, во втором и в третьем периодах. Еще по шайбе у «Кэпс» забросили Джейкоб Чикран и Якуб Врана. У хозяев отличились Бретт Хауден и Киган Колесар.

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. «Вегас» с активом в 24 очка сохранил за собой третью позицию в таблице Запада, сыграв в сезоне-2024/25 18 игр.

В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени. «Вегас» в предстоящем матче сойдется с «Торонто». Матч пройдет в ночь с 20 на 21 ноября, начало матча — в 03:30 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в ходе встречи с «Вегас Голден Найтс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.