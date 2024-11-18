Израиль обыграл Бельгию в матче Лиги наций

Сборная Израиля обыграла команду Бельгии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Йожеф Божик» в Будапеште, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Ярден Шуа в концовке второго тайма — он отличился на 86-й минуте.

Израиль и Бельгия выступают в лиге A группе 2 вместе с национальными сборными Франции и Италии. По итогам шести сыгранных матчей израильские футболисты заняли четвертое место, набрав четыре балла. В активе сборной Бельгии также четыре балла и третье место. В первом матче между этими командами был зафиксирован счет 3:1 — именно по этой причине бельгийцы финишировали выше израильтян.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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