Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стадион в Волгограде переименуют на день матча России и Сирии

Волгоградский стадион назовут «Сталинград-Арена» в день матча России и Сирии

close
vk.com/stadionvolgograd

Стадион «Волгоград-Арена» будет переименован в «Сталинград-Арену» на день товарищеского матча сборных России и Сирии по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

«Матч Россия — Сирия будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдет в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое завершилось победой в Сталинградской битве», — заявили в РФС.

Поединок состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

Ранее сообщалось, что сборная России лишилась шести футболистов перед матчем с Сирией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами