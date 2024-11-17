Стадион в Волгограде переименуют на день матча России и Сирии

Стадион «Волгоград-Арена» будет переименован в «Сталинград-Арену» на день товарищеского матча сборных России и Сирии по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

«Матч Россия — Сирия будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдет в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое завершилось победой в Сталинградской битве», — заявили в РФС.

Поединок состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

Ранее сообщалось, что сборная России лишилась шести футболистов перед матчем с Сирией.