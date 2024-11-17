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Карпин объяснил, почему сборная России лишилась шести игроков

Карпин объяснил кадровые перестановки в сборной России перед матчем с Сирией

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил кадровые перестановки среди футболистов перед товарищеским матчем с национальной командой Сирии. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В матче не сыграют Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Федор Чалов.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов», — заявил Карпин.

Поединок состоится 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября сборная России провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее сборной России предложили альтернативу матчам с иностранными командами.

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