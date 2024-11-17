«Как приятно»: Загитову поцеловал чемпион России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова по итогам короткой программы у мужчин на пятом этапе Гран-при России взяла интервью у Евгения Семененко, который уже после завершения разговора поцеловал ее в щеку. Видеоблог опубликован в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

«Кстати, первый раз сейчас поцеловали… Ой, как приятно!» — сказала Загитова, держась за щеку.

Семененко — двукратный чемпион России, он брал титул в двух прошедших сезонах. После короткой программы на этапе Гран-при он лидирует, произвольные прокаты фигуристы покажут 17 ноября.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова сняла сапоги во время интервью с чемпионкой России.