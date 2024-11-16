Бруней может еще раз сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф заявил, что ведет переговоры о проведении ответного матча против сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с генеральным секретарём РФС обсудили возможный ответный матч сборных России и Брунея в будущем — 2025-м году или позднее. Надеюсь, это случится», — заявил Юсофф.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. Уже на первой минуте счет открыл Иван Обляков. В первом тайме было забито еще три гола — на 7-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник сборной Брунея Нурихван Отман. На 10-й минуте отличился Евгений Морозов, а на 28-й Обляков оформил дубль. Во втором тайме россиянам удалось забить семь раз: на 48-й минуте отличился вышедший на замену Лечи Садулаев, на 57-й — Никита Кривцов. На 62-й минуте забил также едва вышедший на поле Тамерлан Мусаев, на 67-й отличился Андрей Мостовой. Авторами еще трех голов стали Александр Черников (73-я минута), Алексей Батраков (79-я минута) и Арсен Адамов (88-я минута).

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче».