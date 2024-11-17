Американец сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, отправив соперника в нокаут

Американский боец Джон Джонс победил своего соотечественника Стипе Миочича в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 309.

Джонс отправил своего соперника в нокаут в третьем раунде поединка. Он нанес мощный удар ногой по корпусу Миочича, после чего начал его добивать, из-за чего рефери поединка был вынужден его остановить. Таким образом, американский боец сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Джон завоевал титул чемпиона UFC 4 марта 2023 года, победив в бою за пояс Сирила Гана. В своей карьере в смешанных единоборствах боец одержал победу в 28 поединках и потерпел всего одно поражение. Миочич выиграл 20 боев при пяти поражениях.

В со-главном поединке турнира встретились бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Майкл Чендлер. Их поединок продлился пять раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой бразильского бойца единогласным решением судей. Бойцы встретились в октагоне второй раз — до этого их бой состоялся в 2021 году и завершился победой Оливейры техническим нокаутом.

Ранее российский боец подписал новый контракт с UFC.