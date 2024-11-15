Российский боец подписал новый контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает Telegram-канал «Арсен Версен».

«Сегодня подписал новый контракт с UFC. Три года плотной работы. Потом не ищите. Всех обнял», — заявил Ян.

10 марта 2024 года на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

23 ноября Ян встретится с бразильцем Дейвесоном Фигередо в главном бою турнира UFC Fight Night 248 в Макао.

В своей карьере россиянин одержал 17 побед в 22 поединках.

Ранее Камил Гаджиев объяснил, благодаря чему Петр Ян снова сможет побороться за чемпионский титул.