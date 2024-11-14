«Вопрос не «если», а «когда»: лидер клуба НХЛ о рекорде Овечкина

Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признался, что хочет, чтобы российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sportsnet.

«Я не удивлюсь, определенно не удивлюсь. Надеюсь, он это сделает. Вопрос не «если», а «когда». Это будет здорово для игры. А учитывая, что он и Сид пришли в лигу одновременно и то, насколько они изменили хоккей, я, конечно, болею за Алекса», — заявил он.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.

В ночь на 14 ноября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 (ОТ) проиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Овечкин не отметился заброшенными шайбами, но отдал результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится 16 ноября. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обратился к российскому хоккеисту «Питтсбурга».