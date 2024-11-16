Голевая передача Овечкина принесла «Вашингтону» победу в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Денвере, завершилась со счетом 5:2. Дубль в составе победившей команды оформил Коннор Макмайл, также отличались Якуб Врана, Джейкоб Чикран и Расмус Сандин. В составе «Эвеланш» шайбы забросили Паркер Келли и российский игрок Николай Коваленко.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в этом поединке набрал один результативный балл, записав на свой счет голевую передачу.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 15 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, «Колорадо» с 18 очками располагается на девятой строчке «Запада».

Ранее лидер «Торонто» выразил желание, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки.