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Бывший тренер РПЛ оценил шансы Черчесова вернуться в «Спартак»

Тренер Овчинников: «Спартак» — мифическая контора

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный тренер Валерий Овчинников, работавший в Российской премьер-лиге (тогда Высшей лиге) с нижегородским «Локомотивом», высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в московский «Спартак» в качестве главного тренера на фоне слухов из-за отставки из сборной Казахстана.

«Верю ли в возвращение Черчесова в «Спартак»? «Спартак» — это мифическая контора. Никто не угадает, кто туда может вернуться, а кто вылететь оттуда. Там руководство довольно интересное. Пока я не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили в «Спартак», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Специалист считает, что неудачи со сборной Казахстана – опыт для Черчесова в его профессиональной деятельности, который никак не повлияет негативно на его репутацию, потому что работа в клубах и сборных имеет разную специфику.

Черчесов уже работал в «Спартаке» с 2007 по 2008 годы, при этом он выступал за красно-белых во время игровой карьеры. Он принял сборную Казахстана в 2024 году. Под его руководством казахстанская команда потерпела четыре поражения в Лиге наций УЕФА при одной ничей с разностью забитых и пропущенных мячей 0-10 и уже точно вылетит в Дивизион С.

Ранее бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче».

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