Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Брунеем

Сборная России по футболу объявила в своем Telegram-канале стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Брунеем.

В воротах с первых минут игру начнет Илья Лантратов. В защите будут играть Евгений Морозов, Валентин Пальцев, Вячеслав Караваев и Данил Круговой. Также в стартовый состав попали Александр Черников, Никита Кривцов, Данил Пруцев, Андрей Мостовой, Иван Обляков и Федор Чалов.

Встреча состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Также у россиян запланирована еще одна игра в этой паузе — подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирии 19-го числа в Волгограде.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что сборная России ведет переговоры о товарищеском матче с национальной командой из Европы.