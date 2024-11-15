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«Авангард» подписал олимпийского чемпиона

«Авангард» объявил о возвращении Каблукова

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РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Ильей Каблуковым до окончания сезона.

Он ранее выступал за «Авангард» в период с 2020 по 2022 год. 36-летний хоккеист будет выступать за «ястребов» под 29-м номером.

В прошлом сезоне Каблуков выступал за «Динамо» (Москва). Всего в КХЛ нападающий провел 972 матча, в которых набрал 179 очков (61+118).

Он также является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. В финале команда, выступавшая в нейтральном статусе, обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3. Также он трижды выигрывал Кубок Гагарина — один раз хоккеист сделал это в составе «Авангарда».

В турнирной таблице Восточной конференции омичи идут вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 24 матчей сибирский клуб набрал 20 очков. «Сибирь», идущая на восьмой строчке, которая дает право сыграть в плей-офф, набрала 23 балла. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 39 баллов. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (34).

В следующем матче «Авангард» на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик». Встреча состоится 16 ноября. Команды выйдут на лед в 14:00 по московскому времени.

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