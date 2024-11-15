Тренер Слуцкий сравнил себя с Загитовой

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался о своей популярности в Китае, заявив, что чувствует себя как фигуристка Алина Загитова.

«Ты просто купаешься в болельщинской любви. Я себя чувствую, как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей плюшевых медведей или всех там кидают на лед. То есть они дарят все время микроподарки», — сказал Слуцкий.

Вместе с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий стал серебряным призером чемпионата Китая. В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда сразилась с «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Для подопечных Слуцкого подобный результат стал лучшим в Суперлиге за последние 16 лет. В сезоне команда также завоевала Суперкубок Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Слуцкий рассказал, кто его поразил в Китае.