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Дзюбу назвали великим русским игроком

Футболист «Локомотива» Батраков назвал Дзюбу великим русским игроком

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ФК «Акрон»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал форварда Артема Дзюбу великим русским игроком, передает РИА Новости.

«Было приятно играть с великим для русского футбола игроком. Перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя», — сказал Батраков.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюбу назвали глупым ребенком.

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