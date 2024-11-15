Обладатель «Золотого мяча» сыграет в паре с Мостовым

Бывший капитан сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро сыграет в Москве в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) в паре с Александром Мостовым, передает «Чемпионат».

Также в турнире сыграют бывшие футболисты Дмитрий Сычев, Кристиан Пануччи, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Дмитрий Булыкин, Александр Самедов, Венсан Кандела.

Каннаваро стал обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Он закончил карьеру в 2012 году, выступая за «Аль-Ахли» из ОАЭ. В 2024 году он покинул пост тренера итальянского «Удинезе».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой заявил, что его ждут на стажировку в Госдуме.