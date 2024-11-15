Италия обыграла Бельгию в Лиге наций

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Бельгии в пятом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке на 11-й минуте оформил Сандро Тонали, его ассистентом выступил Джованни Ди Лоренцо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия и Бельгия выступают в группе А вместе с национальными сборными Франции и Израиля. После пяти сыгранных матчей итальянские футболисты возглавляют турнирную таблицу квартета, набрав 13 баллов. Бельгия идет на третьем месте, команда набрала пять баллов.

Следующий, заключительный матч группового этапа сборная Италии проведет на домашнем стадионе против соперников из Франции. Игра состоится 17 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. Бельгийцы свой заключительный поединок сыграют с израильской сборной в тот же день. Их встреча начнется также в 22:45 мск.

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