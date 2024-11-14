Российская теннисистка показала грудь в бикини

Российская теннисистка Анастасия Потапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями с отдыха.

На кадрах спортсменка позирует в бикини, стоя на пляже.

6 октября Потапова в своем Telegram-канале сообщила, что разводится с теннисистом Александром Шевченко.

«К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение», — написала Потапова.

Спортсмены знакомы с шести лет. Они объявили о своей помолвке в сентябре 2023 года и заключили брак в Санкт-Петербурге 1 декабря того же года.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров. Она занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее российская пловчиха показала себя в мини-бикини.